Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

02.08.2022 14:42
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapmasında önceden belirlenen 4 eve baskın yaptı.

Aramalarda 515 kök Hint keneviri, 1052 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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