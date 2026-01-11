Nazillispor U19 ile 8-1 kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nazillispor U19 ile 8-1 kaybetti

11.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazillispor, düşme hattındaki mücadelesinde U19 takımıyla 8-1 mağlup oldu. Kriz devam ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon başına gelmeyen kalmayıp devre arasında ligden çekileceği açıklanan düşme hattında son sıradaki Nazillispor, U19 takımı ağırlıklı kadroyla çıktığı ikinci yarının ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a iç sahada 8-1 mağlup oldu. Stadı kapatılan, tesislerinden çıkartılan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü ise şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'un gençleri de ışık vermedi.

Ligden çekilme kararı aldıktan sonra ikinci yarının ilk haftasında sürpriz şekilde U19 takımıyla maça çıkan Nazilli, Ayvalıkgücü'nden fark yedi. Bu skorla siyah-beyazlı ekip 4 puanla galibiyetsiz amatöre düşme hattında son sırada kaldı. Üst üste 5'inci galibiyetini alarak ikinci yarıda da müthiş çıkışı sürdüren Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü ise 31 puana ulaştı. Ayvalıkgücü Belediyespor'un stoperi Ahmet Batuhan Akyüz bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gole imza attı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor U19 ile 8-1 kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:44:40. #7.11#
SON DAKİKA: Nazillispor U19 ile 8-1 kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.