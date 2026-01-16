Nazım Hikmet 124. Yaşında Anıldı

Usta şair Nazım Hikmet, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede anıldı.

"Nazım 124. Yaşında" başlığıyla gerçekleştirilen şiir, müzik, dans ve anlatının bir araya getirildiği etkinlikte Nazım Hikmet'in düşünsel ve sanatsal mirası farklı disiplinlerde ele alındı.

Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı tarafından düzenlenen, sunuculuğunu tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar'ın üstlendiği program, "Çellistanbul" grubunun dinletisiyle başladı.

"Nazım Hikmet, Kadıköylü bir şairdi"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, konuşmasında, Nazım Hikmet'in şiirlerinden çok vicdanıyla var olan bir şair olduğunu belirterek, "Nazım Hikmet'in hayatı zorluklar ve mücadeleyle geçmiştir. O, hayatı boyunca birçok zorluklarla sınandı ama sözünden vazgeçmedi. Nazım Hikmet, Kadıköylü bir şairdi. Burada doğdu, ilk şiirlerini burada yazdı, vatanından ayrılıncaya kadar burada yaşadı. Onun için Kadıköy bir adres değil, duygu ve hasretti. Bir kenti ayakta tutan yapılar değil, sanat ve hafızadır. Biz de bugün düzenlediğimiz doğum günü etkinliğiyle Nazım Hikmet'in bizlere miras bıraktığı hafızaya sahip çıkıyoruz." dedi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, Nazım Hikmet'in Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biri olduğunu dile getirerek, "Biz sanatçılarımızı ölüm yıl dönemlerinde değil, doğum günlerinde anıyoruz. Bunun daha güzel ve doğru olduğuna inanıyoruz. Vakıf olarak edebiyat ve sanatımıza büyük katkılar sunan birçok sanatçı için de benzer etkinlikler düzenliyoruz. Nazım, hep umudun şairi oldu. Biz de onun bu umuduna sahip çıkıyoruz. Nazım'ın dizeleri bize güç vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, Nazım Hikmet'in mirasını gelecek kuşaklara aktarmak"

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Vekili Özcan Arca da Nazım Hikmet'in Türk dili için önemine dikkati çekerek, "Türk dili var oldukça Nazım da var olmaya devam edecek. Vakıf olarak temel amacımız, Nazım Hikmet'in mirasını gelecek kuşaklara aktarmaktır. Yaptığımız etkinliklerle bu görevi yapmaya gayret ediyoruz. Nazım Hikmet, Türkçe değil İngilizce yazsaydı, her dizesi için bir doktora tezi yazılırdı. Bu da onun ne kadar önemli bir şair olduğunun bir işaretidir." şeklinde konuştu.

Gecede usta oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm tarafından Nazım Hikmet'in şiirleri sanatseverlere sunulurken, Mercan Selçuk Dans Topluluğu da Timur Selçuk'un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne aldı.

Müzik bölümünde "Tarık Akan'ın Çocukları" başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu izleyiciyle buluşurken, besteci ve piyanist Fazıl Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel bir performans gerçekleştirdi.???????