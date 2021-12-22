Üye Girişi
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı

22.12.2021 22:36

- Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı Nazım Hikmet'in Çekya'nın başkenti Prag'da 1956 yılında çekilmiş fotoğrafları, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinde gün yüzüne çıktı.

- Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı

PRAG - Nazım Hikmet'in Çekya'nın başkenti Prag'da 1956 yılında çekilmiş fotoğrafları, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinde gün yüzüne çıktı.

Nazım Hikmet'in 1956-1958 yılları arasında Çekya'nın başkenti Prag'da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında ve günlük yaşamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Prag'daki Ulusal Tiyatro'ya ait arşivlerde Nazım Hikmet'ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya'sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler bulunuyor. Nazım Hikmet'in Enayi (Podivin), İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (Byl Filip Filpek nebo nebyl?), İnek (Krava) ve İstasyon (Stanice) gibi birçok oyunu Çekçeye çevrilerek dönemin Çekoslovakya'sındaki en önemli tiyatrolarda uzun yıllar sergilendi. Nazım Hikmet'in Prag'da geçirdiği günlerde en çok ziyaret ettiği ve halen faaliyette olan Slavia Kafe'de (Kavarna Slavia) de Nazım Hikmet'in bir fotoğrafı bulunuyor.

Şiir kitabı ortaya çıktı

Nazım Hikmet, Prag'da bulunduğu süre içerisinde Pobyt v Praze (Prag'daki Günlerim) isimli bir şiir kitabı yayınladı. Nazım Hikmet'in şiirlerini Çekçeye şair arkadaşı Jiri Taufer'in çevirdiği kitapta ayrıca en yakın arkadaşlarından olan ünlü şair Vitezslav Nezval için yazdığı iki şiir de bulunuyor. Kitapta Nazım Hikmet'in Prag'ın çeşitli yerlerinde ve en çok ziyaret ettiği kafe olan Slavia Kafe (Kavarna Slavia) önünde dönemin önemli fotoğraf sanatçılarından Josef Prosek tarafından çekilmiş hiç bilinmeyen fotoğrafları da bulunuyor.

Gizli aşk mı?

Nazım Hikmet'in Prag'da geçirdiği günlerde aşık olduğu iddia edilen Sona Schulzova Danielova, dönemin ses getiren genç bir tiyatro ve sinema sanatçısıydı. Birçok tiyatro oyununda oynayan Danielova, 1959 senesinde yakalandığı kanser sebebiyle Prag'da hayatını kaybetti. Nazım Hikmet, Sona Schulzova Danielova'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü 3 Leylek Lokantası isimli şiirinde "Pırağ'da Üç Leylek Lokantası'nda buluşurduk. Ah bacım, vah Sonya Danyolova hiçbir şey unutulmuyor ölüler kadar çabuk" dizeleriyle dile getirmişti.

Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı

Nazım Hikmet Ran, Münir Karaloğlu, Tiyatro, Prag, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Samanlığa giren kadın, eşini ölü halde buldu Samanlığa giren kadın, eşini ölü halde buldu         
22:39
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
22:35 Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı
22:20 Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
22:19 Kız arkadaşıyla tartışıp öldürdü! Aynı silahla intihar etti
22:13 Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı!
22:03 Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi
21:47 Putin'in kızı ortadan kayboldu iddiası! Kızdırdığı babasının parmağı mı var?
21:10 Mesut Özil Karagümrük maçında bir ilki yaşadı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti
20:33 Deniz Seki, Hülya Avşar'a sahip çıktı: Laf söyleyeni ısırırım
20:32 Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 22:44:05. #1.11#
SON DAKİKA: Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya'da gün yüzüne çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement