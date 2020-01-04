Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (3) - Son Dakika

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (3)

6 saat önce

'GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI'Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak cinayeti çözdüğü ortaya çıktı.

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (3), System.String[]

'GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemede parmak izinin Ramazan Dirgin'e ait olduğu belirlendi. Kendisi de evli ve eşi hamile olan Ramazan Dirgin, ifadesinde Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürerek, "Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" dediği öğrenildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vicdanının sesini dinleyen hırsız! Çaldığı tekerlekli sandalyeyi geri getirdi
Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Son Dakika Haberleri
22:52 HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması - Son Dakika
22:52 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor - gemi kurtarıldı - Son Dakika
22:51 ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DEN KISIKLI'DAKİ KONUTUNA GEÇTİ - Son Dakika
22:50 BÜYÜKÇEKMECE'DE OTELDE 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU (2) - Son Dakika
22:50 Bakan Varank, "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 22:56:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]