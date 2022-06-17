NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors - Son Dakika
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NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors

17.06.2022 06:37
NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors şampiyon oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors şampiyon oldu.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde gülen taraf Warriors oldu.

Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Warriors, 7. şampiyonluğuna uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım olarak tarihe geçti.

Warriors ayrıca, son 8 yılda 4. NBA zaferine ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı.

Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken, Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Boston Celtics'i 4-2 ile geçen Golden State Warriors oldu. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Boston Celtics'i 4-2 ile geçen Golden State Warriors oldu. Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti
Kaynak: AA

Golden State Warriors, Boston Celtics, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors - Son Dakika
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