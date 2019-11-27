Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu!

6 saat önce

Batı Konferansı'nın iki formda ekibinin mücadelesinde, deplasmanda Dallas Mavericks'i 15 sayı farkla mağlup eden Los Angeles Clippers'a galibiyeti getiren oyuncular, 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle Kawhi Leonard, 26 sayı, 6 top çalma ve 4 ribauntla Paul George, 21 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle...

NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu!, System.String[]

Batı Konferansı'nın iki formda ekibinin mücadelesinde, deplasmanda Dallas Mavericks'i 15 sayı farkla mağlup eden Los Angeles Clippers'a galibiyeti getiren oyuncular, 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle Kawhi Leonard, 26 sayı, 6 top çalma ve 4 ribauntla Paul George, 21 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle Lou Williams oldu.


Üst üste 5 maç kazanmasının ardından kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Kristaps Porzingis 15 sayı ve 10 ribaunt, Seth Curry 13, J.J. Barea 12 ve Dwight Powell 10 sayıyla oynadı.


- Nuggets'tan 13. galibiyet


Günün diğer karşılaşmasında, Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Denver Nuggets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 117-104 mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.


Üst üst 6. maçını kazanarak Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Nuggets'ta Jerami Grant 20 sayı, Will Barton 17 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Jamal Murray 16 sayı, Mason Plumlee 15 sayı ve 7 ribaunt, Nikola Jokic ise 8 sayı, 20 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.


Bu sezon 10. kez kaybeden Wizards'ta Jordan McRae 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Bradley Beal, Moritz Wagner ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Kawhi Leonard, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 17:21:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]