NBA'de gergin corona virüs bekleyişi! LeBron James...

Spor Arena Dış Haber | Utah Jazz'dan Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant ile birlikte 4 oyuncu corona virüsüne yakalanırken NBA takımları, önlemlerini arttırdı.



NBA'de şu an Batı Konferansı'nın lideri olan Los Angeles Lakers, tüm oyunculara corona virüs testi yaptırırken sonuçlar Cuma günü belli olacak.



Aralarında LeBron James ve Anthony Davis dahil olmak üzere birçok yıldızın virüs taşıyıp taşımadığı açıklanacak... NBA'de diğer takımların da tüm oyuncularını kısa süre içinde teste sokması bekleniyor.



