NBA'de Nets'i yenen Raptors, üst üste 14. galibiyetini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Nets'i yenen Raptors, üst üste 14. galibiyetini aldı - Son Dakika Spor

NBA'de Nets'i yenen Raptors, üst üste 14. galibiyetini aldı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'de Nets'i yenen Raptors, üst üste 14. galibiyetini aldı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Nets'i bir sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.

Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 14 maça çıkaran Raptors'ta, Fred VanVleet 29, Serge Ibaka ve Pascal Siakam 20'şer sayıyla oynadı.

Konuk ekipte, Caris LeVert 37 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi olurken, Spencer Dinwiddie 21 sayı, 11 asist, DeAndre Jordan 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Ersanlı Bucks, Magic'i deplasmanda yendi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 111-95 yendi.

Giannis Antetokounmpo'nun 19 sayı, 18 ribaunt, Khris Middleton'ın 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, 12 dakika süre alan Ersan İlyasova 4 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.

Ev sahibi ekipte Nikola Vucevic 21 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Terrence Ross 20 sayılık performans sergiledi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 95-111

Charlotte Hornets- Dallas Mavericks: 100-116

Detroit Pistons- New York Knicks: 92-95

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 119-118

Indiana Pacers- New Orleans Pelicans: 117-124

Minnesota Timberwolves- Los Angeles Clippers: 142-115

Golden State Warriors- Los Angeles Lakers: 120-125

Phoenix Suns- Denver Nuggets: 108-117

Sacramento Kings- San Antonio Spurs: 122-102

Toronto Raptors, Brooklyn Nets, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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