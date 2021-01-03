NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika

NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

03.01.2021 10:55
NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 127-112 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 127-112 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 127-112 yendi.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tobias Harris 24, Seth Curry 21 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaptı.

Hornets'ta Terry Rozier'ın 35 sayı, 3 asist ve Gordon Hayward'ın 20 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Cedi Osman'dan galibiyete 11 sayılık katkı

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 11 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Atlanta Hawks'ı 96-91 mağlup etti.

Dördüncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 27, JaVale McGee 14, Andre Drummond ise 12 sayılık katkı sağladı.

Bu sezon ikinci kez yenilen Hawks'ta De'Andre Hunter 17, Clint Capela ve Trae Young 16'şar sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Houston Rockets- Sacramento Kings: 102-94

Orlando Magic- Oklahoma City Thunder: 99-108

Indiana Pacers- New York Knicks: 102-106

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 127-112

New Orleans Pelicans- Toronto Raptors: 120-116

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 91-96

Amerikan Basketbol Ligi, Charlotte Hornets, Philadelphia, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Çekici ile drift yapan sürücü, yakalanınca suçu kime atacağını şaşırdı: Annem yaptı Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler 2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor         
09:31
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor         
08:45
The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti         
08:17
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı         
01:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 11:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei