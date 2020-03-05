NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor - Son Dakika Spor

NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ta yıldız oyuncu Stephen Curry, uzun sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönecek.

NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ta yıldız oyuncu Stephen Curry, uzun sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 4 aydan uzun bir süredir forma giyemeyen Curry'nin tamamen iyileştiği ve takımının yarın Toronto Raptors'ı konuk edeceği karşılaşmada kadroda yer alacağı belirtildi.

Son 5 yıldır finale kalan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, Curry'nin sakatlığının ardından büyük düşüş yaşayarak bu sezon Batı Konferansı'nda 14 galibiyet ve 48 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Sezon başlarında takımının Phoenix Suns ile oynadığı maçta eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry, tedavi süreci boyunca bu sezon 58 maç kaçırdı.

NBA'de iki kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Curry, sezon başında forma giydiği 4 karşılaşmada 20,3 sayı, 6,5 asist ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Toronto Raptors, Stephen Curry, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali görüntülendi
Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru? Göksel Gümüşdağ: 17 kulüp başkanını Kopenhag maçımıza davet ettim, tamamı katılacak Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü EURO 2020'ye götürecek

Son Dakika Haberleri
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:51:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]