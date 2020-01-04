NBA Doğu Konferans’ında dengeyi değiştirebilecek üç takas senaryosu



Miami Heat: Kevin Love







Cleveland Cavaliers:

James Johnson, Meyers Leonard ve Kendrick Nunn



Miami Heat bu sezon sergilediği performansla yeniden yapılanma dönemini hızla geride bırakmış gibi gözüküyor. 25-9’luk sezon dereceleri bunun en önemli argümanı. Jimmy Butler’ın lider rolünü üstlendiği takımda Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Goran Dragic ve Bam Adebayo gibi gerektiğinde kontrolü eline alabilen tamamlayıcılar yer alıyor.



Play-off serüveninde en azından ikinci tur görmesi beklenen Heat, hücumda alan yaratma ve tecrübe konusunda sıkıntılar yaşıyor. Hem bu sıkıntıları çözmek hem de play-off serüveninde bir adım daha ileriye gitmek için Love gibi süper yıldız patentli bir uzunu takıma dâhil etmek doğru olabilir.



Tabii ki Nunn’ın bu sezon sergilediği performans, gelecek adına “yıldız” ışığını veriyor. Fakat takımda sorun çözücü kısaların fazla olması ve bir diğer genç oyuncu Justise Winslow’un varlığı, risk oranını düşürüyor.



Yeniden yapılanma projesi içerisinde draft haklarına ve potansiyelli genç oyunculara önem veren Cavaliers ise Love’ın kontratından kurtulurken Nunn gibi değerli bir kısayı kadrosuna dâhil edebilir.















Milwaukee Bucks: Jeremy Lamb ve Aaron Holiday







Indiana Pacers: Eric Bledsoe



İşte tam bir “kazan-kazan” takası!



Malumunuz, eğer Giannis Antetokounmpo gibi hücumda şut atmak dışında hemen hemen her şeyi elit seviyelerde yapabilen bir süper yıldıza sahipseniz etrafını istikrarlı şutörlerle donatmanız gerek. Zira Giannis’in boyalı alanda ihtiyaç duyduğu alanı yalnızca böyle yaratabilirsiniz. Takımın oyun kurucusu olan Bledsoe, hem topla fazla oynaması hem de şut konusunda sorunlar yaşamasıyla bu görevi yerine getiremedi.



Bledsoe’nun zaman zaman sorumluluğu ele alıp delici penetreler etmesi veya top dağıtımını sağlaması takımın hanesine artı olarak yazıyor. Fakat Giannis, bunu hâli hazırda elit seviyelerde yapıyor. Bu nedenle Jeremy Lamb gibi bu sezon %34,1’le üçlük atan nokta şutörü kadroya katmak ideal bir hamle. Aaron Holiday ise Bledsoe’nun savunmadaki sertliğini bir nebze de olsa korumak ve bench’ten skor katkısı getirmek adına değerli bir parça.



Peki, Pacers bu takası neden yapmalı?



Takımın yıldızı Victor Oladipo’nun sakatlıktan dönüşüne dair henüz net bir bilgi yok. Oladipo’nun yokluğunda liderliğe soyunan Malcolm Brogdon, sezonun bu bölümüne dek iyi bir iş çıkardı. Fakat Oladipo’nun döndükten sonra maç ritmini kazanması ve Brogdon’ın play-off liderliğine soyunması kafalarda soru işaretleri olarak kalıyor.



Pacers, işte tam da bu nedenlerden dolayı Bledsoe’yu almalı. 30 yaşındaki oyun kurucu; top dağıtımı, deliciliği, savunmadaki agresifliği ve tempoyu takımı lehine ayarlayabilmesi sayesinde Pacers’a play-off serisinde kadro derinliği getirebilir.













Philadelphia 76’ers: Davis Bertans







Washington Wizards: Mike Scott, Norvel Pelle ve Zhaire Smith



Davis Bertans, ilk bakışta ortalama bir bench oyuncusu izlenimi bırakıyor. Fakat bu sezon 15,4 sayı ortalamasıyla oynayan ve %43,4’le üçlük atan Bertans, 76’ers’ın fizikli beşinden dolayı zaman zaman tıkanan hücum planını, tek bir ekstra pas sonrası bulacağı üçlüklerle çözebilir.



Savunma bilgisinin düşük olması ve adam değişimlerinde rakibinin karşısında fiziksel nedenlerden dolayı kalamaması, Bertans’ın defoları olarak öne çıkıyor. Fakat 76’ers, 107,6 gibi iyi sayılabilecek olan savunma reytinginin yanı sıra ligin en fizikli ve akıllı savunma beşine sahip. Yani Bertans’ın bu defosu tolere edilebilir.



Takasın bir diğer partneri olan Wizards’ın kısa sürede yapılanma dönemine girmesi zor gibi görünüyor. Bu nedenle potansiyeli yüksek olan Zhaire Smith ve Norvel Pelle’yi alarak hem boyalı alan hem de kısa rotasyonunu genç isimlerle genişletmeleri ideal bir seçim olabilir. Mike Scott ise bir uzun olarak şut tehdidiyle takımın hücum repertuvarının kalitesini arttırabilir.