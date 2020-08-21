NBA draftında ilk seçme hakkı Minnesota Timberwolves'un oldu

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 draftının kurası, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan lig ofisinde gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:01

Kaynak: AA

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