Son Dakika Haberleri: NBA'in en çok kazananı yine LeBron James
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NBA'in en çok kazananı yine LeBron James

56 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu.

NBA'in en çok kazananı yine LeBron James, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu.

Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.

LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı.

Sıralamada Golden State Warriors'tan Stephen Curry 85,2 milyon, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:

1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon dolar

2. Stephen Curry (Golden State Warriors): 85,2 milyon

3. Kevin Durant (Brooklyn Nets): 73,2 milyon

4. Russell Westbrook (Houston Rockets): 56,5 milyon

5. James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon

6. Kyrie Irving (Brooklyn Nets): 51,7 milyon

7. Klay Thompson (Golden State Warriors): 47,7 milyon

8. Chris Paul (Oklahoma City Thunder): 46,5 milyon

9. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 45,8 milyon

10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 43,8 milyon

Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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