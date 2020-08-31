NBA play-off'larında Clippers yarı finalde

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 44 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Clippers'ta 33 sayı, 14 ribauntla oynayan Kawhi Leonard ve 15 sayı, 11 ribaunt kaydeden 11 Ivica Zubac, Clippers adına galibiyetin mimarları oldu.

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