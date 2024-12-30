Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor

Müzik

Yar Gelecek, Zeynebim, Eşarbını Yan Bağlama, Ayselim, Sensiz Olmuyor, Antepli Gelin, Küstüm gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü türkücü Latif Doğan, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PARASINI DÜĞÜN SALONLARINA YATIRIYOR

Kazancını düğün salonlarına yatırdığını ifade eden ünlü türkücü, "Benim yapacağım bir iş varsa o da düğün salonudur. Memlekette düğün salonum var. İstanbul'da da var, Büyükçekmece Güzelce'de! Yani benim yapacağım iş bu… Niye bu mesela ben yarın türkü söylemekten emekli olsam bile o düğün sonunun başında dursam müzisyen olmazsa bile çıkar ben söylerim" ifadelerine yer verdi.

"İMDADIMA YETİŞEN 3 ADAM VAR"

Ekotürk'te Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olan ünlü türkücü, sözlerinin devamında "Paraya sıkıştığım zamanlarda imdadıma yetişen 3 tane adam vardır. Tam yarına nasıl ödeyeceğim bu parayı deyince yardımıma Fevzi diye bir abim, Adnan abim ve Ali diye bir arkadaşım koşar" şeklinde konuştu.