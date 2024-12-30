Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor - Son Dakika
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Müzik

Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor

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Bir döneme damga vuran ''Küstüm'' türküsüyle iyi bir çıkış yakalayan türkücü Latif Doğan, kazandığı parayı düğün salonlarına yatırdığını belirterek ''Benim yapacağım bir iş varsa o da düğün salonudur'' ifadelerine yer verdi.

30.12.2024 11:25  Güncelleme: 11:43
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Yar Gelecek, Zeynebim, Eşarbını Yan Bağlama, Ayselim, Sensiz Olmuyor, Antepli Gelin, Küstüm gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü türkücü Latif Doğan, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PARASINI DÜĞÜN SALONLARINA YATIRIYOR

Kazancını düğün salonlarına yatırdığını ifade eden ünlü türkücü, "Benim yapacağım bir iş varsa o da düğün salonudur. Memlekette düğün salonum var. İstanbul'da da var, Büyükçekmece Güzelce'de! Yani benim yapacağım iş bu… Niye bu mesela ben yarın türkü söylemekten emekli olsam bile o düğün sonunun başında dursam müzisyen olmazsa bile çıkar ben söylerim" ifadelerine yer verdi.

"İMDADIMA YETİŞEN 3 ADAM VAR"

Ekotürk'te Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olan ünlü türkücü, sözlerinin devamında "Paraya sıkıştığım zamanlarda imdadıma yetişen 3 tane adam vardır. Tam yarına nasıl ödeyeceğim bu parayı deyince yardımıma Fevzi diye bir abim, Adnan abim ve Ali diye bir arkadaşım koşar" şeklinde konuştu.

Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor

Latif Doğan, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Müzik Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    adam kendi vizyonu biliyor helal 49 1 Yanıtla
  • Yasar Karatas:
    Ciddi misin nasıl öğrendin bu önemli haberi vay be ne kadar önemli Türkiye için 25 14 Yanıtla
  • taha albayrak:
    cok mantikli 22 6 Yanıtla
  • Yasar Karatas:
    Yorumları niye paylaşmıyorsun çok önemli bir haber bu nasıl öğrendin onu merak ediyom tüm Türkiye merak ediyordu vay be 12 11 Yanıtla
  • Murat null:
    Tüm Türkiye'ynin merakla beklediği haber. teşekkürler...sizde olmasanız.. 12 9 Yanıtla
  • Narkoz null:
    sen muzisyenmisin şarkıcı başka musizyen başka çal bi enstrümanda görelim sanatcı buzuntusu 6 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    küstüm küstüm ağabey 17 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor - Son Dakika
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