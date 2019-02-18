Necati Şahin: "Nilüfer'de Beylik Dönemi Bitti"

Yoğun bir hafta sonu programıyla Nilüfer'in her köşesinde yediden yetmişe tüm vatandaşlarla buluşan Necati Şahin, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile DAĞDER Nilüfer Şubesi, RUMELİSİAD, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, Lozan Mübadilleri Derneği, Altınşehir Mahallesi, Görükle Mahallesi, Dicleliler Vakfı, Şahince Otomotiv'in yanı sıra muhtarlıklar, sağlık ocağı, taksi durakları ve esnafı gezerek Nilüfer'e yönelik projelerini anlattı.

"Bey"lik Bitti, Şimdi Çalışma Vakti sloganıyla sahada Nilüferli vatandaşlarla bir araya gelen Necati Şahin, "Nilüfer, ne yazık ki uzun yıllar boyunca yalnızca algı yönetimiyle, halkla ilişkiler belediyeciliğiyle yönetildi. İlçedeki tüm alt yapı sorunları ve ihtiyaçlar göz ardı edildi. Bizler AK Parti'nin Gönül Belediyeciliğini Nilüferliler ile tanıştırmak için bu yola çıktık. Nilüfer'de yediden yetmişe tüm gönülleri kazanacak, vatandaşlarımızı gerçek hizmetle tanıştıracağız" şeklinde konuştu.

Necati Şahin, Nilüfer'i daha ileriye taşıyacak projeler hazırladıklarını ve bunları birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek, "Nilüfer'de beylik dönemi bitti, artık çalışma vakti diyoruz. Bu doğrultuda projelerimizi birkaç gün içinde detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız ve algı yönetimine dur diyeceğiz" dedi.

"Birlikte Yöneteceğiz"

Nilüfer'i, Nilüfer'de yaşayan toplumun tüm kesimleriyle birlikte yönetmek adına yola çıktıklarını belirten Şahin, "31 Mart'ta Nilüferliler'in gerçekten hizmet edecek kadroları, 'belediyecilik gönül işi' diyenleri, yani bizleri seçeceğine inanıyoruz. Sizlerle birlikte çok daha modern ve her anlamıyla çağdaş bir kent inşa edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.