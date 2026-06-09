Neden Birçok Kişi Göz Lazer Tedavisini Yaz Aylarında Planlıyor? - Son Dakika
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Neden Birçok Kişi Göz Lazer Tedavisini Yaz Aylarında Planlıyor?

Neden Birçok Kişi Göz Lazer Tedavisini Yaz Aylarında Planlıyor?
09.06.2026 15:10
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Veni Vidi Göz Caddebostan hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu'na göre: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte göz lazer tedavileriyle ilgili başvurularda dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Bu durum birçok kişinin aklına aynı soruyu getiriyor: "Neden göz lazer tedavileri için özellikle yaz ayları tercih ediliyor?"

Aslında bunun nedeni, yaz aylarının göz lazer tedavileri açısından özel bir mevsim olmasından çok, insanların yaşam planlarının bu dönemde daha esnek hale gelmesidir.

Günümüzde kullanılan modern lazer teknolojileri sayesinde, uygun bulunan hastalarda lazer tedavileri yılın her döneminde değerlendirilebilmektedir. Ancak yaz ayları bazı kişiler için planlama açısından avantaj sağlayabiliyor.

Tatil dönemi iyileşme sürecini kolaylaştırabiliyor

Özellikle çalışan bireyler için yıllık izin dönemleri, sağlıkla ilgili planlamaların daha rahat yapılabildiği zamanlar arasında yer alıyor.

Yaz aylarında izin kullanabilen kişiler, tedavi sonrasındaki kontrollerini ve dinlenme süreçlerini günlük iş temposundan uzak şekilde organize edebiliyor. Bu nedenle birçok hasta, lazer tedavisini tatil dönemleriyle birlikte planlamayı tercih ediyor.

Güneş gözlüğü kullanımı daha yaygın

Lazer tedavileri sonrasında hekimlerin önerdiği koruyucu önlemler arasında güneş gözlüğü kullanımı da yer alabiliyor.

Yaz aylarında güneş gözlüğü kullanımının günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesi, bazı hastalar açısından uyum sürecini kolaylaştırabiliyor. Elbette bu durum yalnızca yaz aylarına özgü bir gereklilik değil; ihtiyaç duyulan durumlarda yılın her döneminde güneşten korunmak önem taşıyor.

Bir yazı daha gözlük veya lensle geçirmek istemeyenler

Klinik pratiğimizde sık duyduğumuz ifadelerden biri de şu:

"Bir yazı daha gözlük veya kontakt lensle geçirmek istemiyorum."

Deniz, havuz, açık hava sporları ve tatil aktiviteleri nedeniyle yaz aylarında gözlük ve kontakt lens kullanan bireyler bazı durumlarda daha fazla konfor arayışına girebiliyor.

Bu nedenle bazı hastalar, yaz öncesinde göz muayenesinden geçerek lazer tedavilerine uygun olup olmadıklarını öğrenmek isteyebiliyor.

Her göz farklıdır, her yöntem de farklıdır

Günümüzde lazer tedavileri denildiğinde tek bir yöntemden söz etmek mümkün değil.

No Touch Laser, SMILE Pro Laser ve SILK Laser gibi farklı teknolojiler, farklı göz yapıları ve ihtiyaçlar için değerlendirilebilen seçenekler arasında yer alıyor.

Burada önemli olan hangi yöntemin daha popüler olduğu değil; kişinin kornea yapısı, kırma kusuru ve göz sağlığı açısından hangi yaklaşımın uygun olduğunun belirlenmesidir.

Bu nedenle detaylı göz muayenesi ve ileri tanısal değerlendirmeler, tedavi planlamasının en önemli aşamasını oluşturur.

Mevsim değil, uygunluk önemlidir

Hastalarımızın bilmesini istediğim en önemli konu şu:

Göz lazer tedavilerinde belirleyici olan unsur mevsim değil, kişinin göz yapısıdır.

Yaz ayları planlama açısından bazı kolaylıklar sağlayabilir. Ancak uygun bulunan hastalarda No Touch Laser, SMILE Pro Laser ve SILK Laser gibi yöntemler yılın farklı dönemlerinde de değerlendirilebilir.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğluşöyle devam ediyor:

Dolayısıyla doğru soru "Yazın lazer olunur mu?" değil, "Benim göz yapım hangi tedaviye uygun?" olmalıdır.

Çünkü lazer tedavisinde en önemli kriter takvim değil, kişiye özel doğru planlamadır.

Göz Hastalıkları, Caddebostan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Göz Hastalıkları Neden Birçok Kişi Göz Lazer Tedavisini Yaz Aylarında Planlıyor? - Son Dakika

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