Neden zatürre ve grip aşısı olunmalı? - Son Dakika

65 yaş ve üzeri bireyler zatürre ve grip aşısı olmalı

Kış ayları yaklaştıkça özellikle riskli gruptaki hastaların zatürre ve grip aşısı olmaları öneriliyor. Zatürre aşısının bağışıklığı canlı tutarak Covid-19 virüsü üzerine oluşabilecek ikinci bir bakteriyel enfeksiyonu önlediğini belirten uzmanlar, grip hastalığının zatürreye dönüşmesini önleyebilmek için de grip aşısının yapılmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar, 65 yaş altındaki hastalıkları olan bireyler ile 65 yaş üzeri bireylerin grip ve zatürre aşısı olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Zatürre aşısı bağışıklığı canlı tutuyor

Kış aylarına girerken, özellikle riskli gruptaki hastalara zatürre ve grip aşısı olmalarını tavsiye eden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Zatürre aşısının Covid-19 virüsüne karşılık bir koruyuculuğu yok fakat zatürre aşısını Covid-19 virüsüne karşı hem bağışıklık sistemini canlı tutması, hem de virüsün üzerine oluşabilecek ikinci bir bakteriyel enfeksiyonu önlemesi sebeplerinden dolayı tavsiye ediyoruz." dedi.

Grip zatürreye sebep olabiliyor

Grip hastalığının da zatürre oluşumuna sebep olabileceğini vurgulayan Levent, "Vakti geldiğinde yıllık grip aşısı yaptırılmalı. Zatürre aşısının bir mevsimi bulunmamakta, yılın her ayında yaptırılabilir. Grip aşısı ise özellikle ekim-kasım aylarında yaptırılabilir." ifadelerini kullandı.

65 yaş ve üzeri bireyler bu aşıları olmalı…

Doç. Dr. Ayhan Levent, 65 yaş ve üstü herkese zatürre ve grip aşısı olunmasının önerildiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Bununla beraber, 65 yaşın altında olup da; böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliği hastalarına; astım, koah gibi akciğer hastalığı olanlara, iskemik kalp hastalığı, diyabet tanısı olanlara, dalağı alınanlara ya da dalak fonksiyon bozukluğu olanlara, tekrarlayan zatürre enfeksiyonu geçirenlere, kanser hastalarına, kemoterapi gören hastalara, organ ve kemik iliği nakli yapılmış hastalara, huzur evi gibi kalabalık yerlerde yaşayanlara, hasta bakımı ile ilgilenenlere, bağışıklık yetmezliği olanlara ya da bağışıklık baskılayıcı tedavi uygulanan hastalara zatürre ve grip aşısı olmaları önerilir."