Nedim Akmeşe Niğde Valiliği'ne Atandı

19.01.2026 16:35
Niğde Valiliği görevine atanan Nedim Akmeşe görevine başladı.

Vali Akmeşe; valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı. Göreve başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vali Akmeşe; kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Vali Akmeşe konuşmasında; "Bugün; hür ve bağımsız irademizle üzerinde yaşadığımız bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum" dedi. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in emaneti olan topraklara ve uğruna can verdiği değerlere sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk ve kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Akmeşe; Bingöl Valiliği görevine atanan eski Niğde Valisi Cahit Çelik'e ve Niğde'ye bugüne kadar hizmet etmiş tüm valilere teşekkür etti. Görev süresi boyunca tüm paydaşlarla ortak akıl ve güçlü bir koordinasyon içinde çalışacaklarını belirten Akmeşe, kamu düzeni ve güvenliğinin güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması ve kamu hizmetlerinin hızlı, nitelikli ve erişilebilir şekilde sunulmasının temel öncelikleri olacağını söyledi. Hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, tarafsız ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlayışı ortaya koyacaklarını ifade eden Akmeşe; "Doğası, köklü tarihi ve kültürel birikimiyle Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olan Niğde; sanayi altyapısı, güçlü tarımsal üretim kapasitesi, stratejik konumu ve gelişmeye açık yapısıyla önemli bir kalkınma potansiyeliyle öne çıkmaktadır. Organize sanayi bölgeleri ve tarıma dayalı üretim alanlarıyla üretim ve istihdamda her geçen gün güçlenen bu birikimi, sürdürülebilir ve dengeli bir gelişim anlayışıyla daha ileriye taşımayı esas alacağız. Aladağlar başta olmak üzere doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Niğde'nin turizm potansiyelini de daha görünür hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere, devletin ilgi ve şefkatine ihtiyaç duyan kesimlere her zaman öncelik vereceklerini de ifade eden Vali Akmeşe, konuşmasını "Bu onurlu görevi üstlenmiş olmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyuyorum" sözleriyle tamamladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

