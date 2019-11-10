Nefes borusuna hap kaçan genç öldü
6 saat önce
Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Selami Bayındır (20) rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından yazılan hapı içti. Hap soluk borusuna kaçarak fenalaşan genç, Altunhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayındır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
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