Son Dakika Haberleri: Nefes borusuna hap kaçan genç öldü
Son Dakika 3. Sayfa Nefes borusuna hap kaçan genç öldü

Nefes borusuna hap kaçan genç öldü

6 saat önce

Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Nefes borusuna hap kaçan genç öldü, System.String[]

Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Selami Bayındır (20) rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından yazılan hapı içti. Hap soluk borusuna kaçarak fenalaşan genç, Altunhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayındır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Altunhisar, Yeşilyurt, Bayındır, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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