Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

13.05.2022 16:03
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde 28 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen kaza sonrası Oltu çayına uçan otomobil bugün bulundu.

Erzurum'un Olur ilçesinde 28 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen kaza sonrası Oltu çayına uçan otomobil bugün bulundu. Kaza sonrası kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışmış, kaza sonrası iki araç da Oltu Çayı'na uçmuştu.

Kaza sonrası Özkan Ölmez ve eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak kurtarılırken, 39 TD 124 plakalı araç kaybolmuştu. Kaybolan otomobil bugün arama çalışmalarını sürdüren AFAD, SAK ve JAK ekiplerince bulunarak iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. - ERZURUM

Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil, Erzurum, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement