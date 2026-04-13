Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz

Atakan Mercan:

Karınca ile senin döndüğün hadise başka. Karınca çalşır, ekmeğini sırtında taşır yuvasına götürür vs. Bu ise ağzı gövdesine bağlı bir sürahide yaşadığından bahsediyor. Yanlış meslek seçimi ya da akan suda akıntının oluşturduğu kanala istemsizce girip o kanalda kendine meşgale bulmuş olması. Bu gibi kişiliklerin psikolojik travmadan çıkışı zor.