Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz

Nejat İşler, gazeteci Timur Soykan’ın sunduğu Cevap Hakkı programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, modern yaşam ve insan ilişkilerine dair yaptığı çarpıcı değerlendirmelerle gündeme geldi.
İşler, konuşmasında günümüz yaşam tarzına dair sert ifadeler kullanarak, “Hayattan zevk alma bitti. Bildiğin karıncaya döndük. Hayat karşına çıkan inanlar ve rakamlar oldu” dedi.
Ünlü oyuncu, insanların artık daha çok konfor odaklı yaşadığını vurgulayarak, “Herkes hayatında konfor istemeye başladı. Hep mutlu olalım, hiç üzülmeyelim anlayışı hakim” sözleriyle dikkat çekti.
Nejat İşler, sözlerini “Bir dekorda yaşıyoruz” diyerek tamamladı. Oyuncunun bu ifadeleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
