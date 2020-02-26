Nemrut'taki ayılar belgesele konu oldu - Son Dakika

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren ayılar, belgesele konu oldu. Bitlis Eren Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından hazırlanan belgesel, ilgiyle izlendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elle besledikleri sevimli 2 ayı, belgesele konu oldu. Bitlis Eren Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından 2 yıl boyunca izlenerek, oluşturulan belgeselin seslendirmesini Bitlis Eren Üniversitesi Radyosu Görevlisi İlker Kaya yaptı. 2 yavru ayının hikaye edildiği belgesel için Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonunda da gala düzenlendi.

Galaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş , Prof. Dr. Zeki Argunhan, Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve bazı Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı. Galanın açış konuşmasını yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü kenarında sadece yavru ayıların yaşamadığını, çeşitli kuş türleri, yılanlar ve farklı hayvan türlerinin de yaşamlarını sürdürdüğünü belirterek, "Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ayıların yaşamlarını 2 yıl boyunca izledim. 6 ayının görüntülerini çektim. Onların yaşamları ile ilgili bilgilerin yer aldığı belgeseli oluşturduk. Son aşama olarak İlker Kaya'nın seslendirmesi ile belgeselimizi tamamladık. Bu etkinliğin oluşturulmasında emeği geçen başta üniversitemiz yönetimine ve katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra ayılar ve Nemrut'taki yaşamın yer aldığı 25 dakikalık belgesel filmi katılanlara izlettirildi. Program sonunda kısa bir konuşma yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitelerin tek görevinin eğitim vermek olmadığını belirterek, ilin ekonomisine ve tanıtımına da katkı sunan yerler olduğunu söyledi.

?Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından belgeselde emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Cihan Önen'e ve İlker Kaya'ya birer plaket verdi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.