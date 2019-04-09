Son Dakika Haberleri: Nepalliler Tekrar "Hindu Devleti" Olmak İçin Sokaklarda

Nepalliler Tekrar "Hindu Devleti" Olmak İçin Sokaklarda

58 dakika önce

Nepal'de muhalefet partisi Ulusal Demokratik Parti'nin (RPP) ülkenin yeniden "Hindu Devleti" olması için düzenlediği protestolara polis göz yaşartıcı gazla müdahale edince iki grup arasında çatışma çıktı.

Nepalliler Tekrar
Nepal'de muhalefet partisi Ulusal Demokratik Parti'nin (RPP) ülkenin yeniden "Hindu Devleti" olması için düzenlediği protestolara polis göz yaşartıcı gazla müdahale edince iki grup arasında çatışma çıktı.

Nepal'de muhalefet partisi Ulusal Demokratik Parti (RPP), ülkenin yeniden "Hindu Devleti" olması için protesto düzenledi. Eylemlerde gerilimin tırmanmasıyla, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin copla müdahale ettiği eylemlerde çok sayıda kişi yaralandı. Başkent Katmandu'nun Ratna Parkı'nda başlayan yürüyüşe RPP partisinden çok sayıda yetkili katılırken, polisin yürüyüşü engelledi ve basın açıklaması başlamadan göstericilere müdahale etti. Basın açıklaması yapılamadığı için konuşamayan RPP yetkilileri, 2008'de kaldırılan "Hindu Devleti" ibaresinin tekrar geri getirilmesini ve anayasada köklü değişiklikler yapılmasını savunuyor.

Parti Lideri Kamal Thapa, ülkenin tekrar Hindü Devleti olması için kendilerini adadıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Nepal Polisi Sözcüsü Başkomiser Raj Subedi, göstericilerin trafiği kapattığına dikkat çekerek, polisin güç kullanmasını savundu.

Nepal Kralı Gyanendra, aşırı baskı ve toplu gösteriler sebebiyle 2008'de monarşiye son vermiş ve ülkede cumhuriyet rejimi kabul edilmişti. - KATMANDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

Polis, Nepal, Güncel
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