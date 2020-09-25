Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lise, "Bozkırın Tezenesi"ne özel klip hazırladı - Son Dakika

Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lise, "Bozkırın Tezenesi"ne özel klip hazırladı

Kırşehir'deki Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde öğretmen ve öğrenciler, Bozkırın Tezenesinin "Yolcu" türküsüne klip hazırladı.

Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lise,

Kırşehir'deki Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde öğretmen ve öğrenciler, Bozkırın Tezenesinin "Yolcu" türküsüne klip hazırladı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler, Ertaş'ın izlerini taşıyan alanlarda çektikleri görüntüleri, sanatçının "Yolcu" türküsüyle birleştirdi. Enstrüman çalan ve türkünün farklı bölümlerini seslendiren öğretmen ve öğrencilerin performansı, hazırlanan görüntülerle bir araya getirilerek klip oluşturuldu.

Ertaş'ın doğduğu Kırtıllar köyünden başlayarak, saz çalıp türkü söylediği bazı yerler ile Muharrem Ertaş'ın evi ve Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrinin görüntüleri klipte yer aldı.

Projede yer alan öğretmen Nurcan Güzelküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibi Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınlamak üzere uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Okulda bağlama öğretmeni olduğunu ve istisnasız her derste Neşet Ertaş'tan bahsettiklerini, onun türkülerini seslendirdiklerini aktaran Güzelküçük, onun hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Ertaş'ın yanı sıra, Abdallık geleneğini temsil eden diğer ustaları da derslerde anlattıklarını vurgulayan Güzelküçük, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize onların kültürel miraslarını taşıyoruz. Nesilden nesile daha fazla ulaşması için çabalıyoruz. Neşet Ertaş'a ait Yolcu türküsünü, öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte seslendirdik. Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisede, ona olan vefamızı göstermek istedik. Neşet Ertaş'ın anısını taşıyan her yerde çekim yaptık. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir ekiple Neşet Ertaş'ın ölümsüz eserini seslendirerek, vefatının yıl dönümünde yayınladık."

Türk Halk Müziği bölümü öğrencisi Kerem Can Yıldız da Neşet Ertaş'ın doğduğu köye ve Muharrem Ertaş'ın evine gittiğinde etkilendiğini, buralarda çekim yaptıklarını aktardı.

Genç nesiller olarak Neşet Ertaş'ın türkülerini söylemekten çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Ben arkadaşlarımla birlikteyken genellikle Neşet Ertaş'ın türkülerini çalıp söyleriz. Bazen çevremize de dinletiriz. Ben Neşet Ertaş'ın türkülerini küçüklüğümden beri dinliyorum, bu yüzden bağlamaya başlamıştım. Neşet Ertaş'ın ölümünden sonra bunu daha çok ilerlettim. Kırşehirli olduğum için bunu görev addettim."

Neşet Ertaş, Kırşehir, Atama, Ölü, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lise, 'Bozkırın Tezenesi'ne özel klip hazırladı - Son Dakika

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