Neşet Ertaş'ın Eserleri Seslendirildi
1 saat önce
"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile anıldı.
"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş
, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile anıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, Kadir Has
Kültür Sanat Merkezi'nde Neşet Ertaş türkülerinin seslendirildiği konser ile devam etti.
Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konser, şef Namık Kemal
Bilgin yönetiminde gerçekleştirildi.
Konserde koro ve solo olarak Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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