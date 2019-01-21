Son Dakika Haberleri: Neşet Ertaş'ın Eserleri Seslendirildi

Neşet Ertaş'ın Eserleri Seslendirildi

1 saat önce

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile anıldı.

Neşet Ertaş'ın Eserleri Seslendirildi, System.String[]
"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile anıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde Neşet Ertaş türkülerinin seslendirildiği konser ile devam etti.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konser, şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde gerçekleştirildi.

Konserde koro ve solo olarak Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:03 Kaynak: AA

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