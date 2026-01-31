Nesibe Aydın'dan Hızlı Galibiyet - Son Dakika
Nesibe Aydın'dan Hızlı Galibiyet

31.01.2026 18:16
Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri'yi 92-67 yenerek 9. galibiyetini aldı, rakibi 12. kez kaybetti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: İsmail Binbir, Erdoğan Çelebi, Gündoğan Ali Balaban

Nesibe Aydın: Davis 33, Bone 21, Pelin Gülçelik 5, Turner 7, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Green 7, Yağmur Önal 10, Melike Yalçınkaya 4, Tuğçe Gürel 2, Elif Çayır, Şeyma Yılık

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 5, Doğa Adıcan 5, Merve Arı 10, Merve Uygül 16, Collier 17, İdil Türk 5, Feray Dalkılıç 3, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin 2

1. Periyot: 29-17

Devre: 56-27

3. Periyot: 77-49

Beş faulle oyundan çıkan: 34.23 Doğa Adıcan (Melikgazi Kayseri Basketbol)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-67 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Kayseri temsilcisi ise 12. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

