Nesli tükenme tehlikesindeki 'kara akbaba' ampute edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tükenme tehlikesindeki 'kara akbaba' ampute edildi

19.10.2022 17:25

Nesli tükenme tehlikesindeki 'kara akbaba' ampute edildiKIRIKKALE Kırıkkale'de tüfekle vurulmuş halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki "kara akbaba", yapılan ameliyatla kanadı ampute edildi.

Nesli tükenme tehlikesindeki 'kara akbaba' ampute edildi

KIRIKKALE Kırıkkale'de tüfekle vurulmuş halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki "kara akbaba", yapılan ameliyatla kanadı ampute edildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İzzettin köyü yakınlarında tüfekle kanadından vurulmuş halde "kara akbaba" buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen "kara akbaba", yapılan ilk müdahalenin ardından Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Nesli tükenme tehlikesi altındaki "kara akbaba" 3 gün süren tedavinin ardından ameliyata alınarak kanadından ampute edildi. Yapılan tedavi sonrasında da rehabilitasyon merkezine alınacak.

Veteriner Hekim Sevim Uğurlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "kara akbaba" kuş türünün nesli tükenmekte olduğunu belirterek, ameliyatla kanadının ampute edildiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 3 gün önce getirildiğini ifade eden Veteriner hekim Uğurlu, "Kara akbaba türünde olan bir kuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 3 gün önce getirildi. İlk geldiğinde genel durumu kötü olduğu için operatif yönden bir değerlendirme yapamadık. Sadece medikal tedaviyle anesteziyi kaldırabilecek bir hale gelmesi için uğraştık. Kanadının durumu çok kötüydü kırılmıştı. Kemik uçları dışarı çıkmış artık oradaki dokuları kaybetmişti o yüzden tek çözümümüz maalesef kanadı ampute etmekti" dedi.

Veteriner hekim Uğurlu, "Anesteziyi kaldırabileceğini düşününce bugün kendisini operasyona aldık. Kendisi bu arada türü çok nadir bulunan ırk. Nesli tükenmekte olan bir ırk, o yüzden yaşatmak adına böyle bir yol izlendi. Bundan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce rehabilitasyon süresince hayatına devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber... Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı Son dakika haber... Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı Aydın haberleri | Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası Aydın haberleri | Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesindeki 'kara akbaba' ampute edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Nesli tükenme tehlikesindeki 'kara akbaba' ampute edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement