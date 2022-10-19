Nesli tükenme tehlikesindeki 'kara akbaba' ampute edildi

KIRIKKALE Kırıkkale'de tüfekle vurulmuş halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki "kara akbaba", yapılan ameliyatla kanadı ampute edildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İzzettin köyü yakınlarında tüfekle kanadından vurulmuş halde "kara akbaba" buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen "kara akbaba", yapılan ilk müdahalenin ardından Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Nesli tükenme tehlikesi altındaki "kara akbaba" 3 gün süren tedavinin ardından ameliyata alınarak kanadından ampute edildi. Yapılan tedavi sonrasında da rehabilitasyon merkezine alınacak.

Veteriner Hekim Sevim Uğurlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "kara akbaba" kuş türünün nesli tükenmekte olduğunu belirterek, ameliyatla kanadının ampute edildiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 3 gün önce getirildiğini ifade eden Veteriner hekim Uğurlu, "Kara akbaba türünde olan bir kuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 3 gün önce getirildi. İlk geldiğinde genel durumu kötü olduğu için operatif yönden bir değerlendirme yapamadık. Sadece medikal tedaviyle anesteziyi kaldırabilecek bir hale gelmesi için uğraştık. Kanadının durumu çok kötüydü kırılmıştı. Kemik uçları dışarı çıkmış artık oradaki dokuları kaybetmişti o yüzden tek çözümümüz maalesef kanadı ampute etmekti" dedi.

Veteriner hekim Uğurlu, "Anesteziyi kaldırabileceğini düşününce bugün kendisini operasyona aldık. Kendisi bu arada türü çok nadir bulunan ırk. Nesli tükenmekte olan bir ırk, o yüzden yaşatmak adına böyle bir yol izlendi. Bundan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce rehabilitasyon süresince hayatına devam edecek" diye konuştu.