Son Dakika Haberleri: Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e büyük destek
Son Dakika Magazin Haber

Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e büyük destek

1 saat önce

Ünlü oyuncu, önceki gün Nişantaşı Spago'daydı.

Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e büyük destek, System.String[]

Ünlü oyuncu, önceki gün Nişantaşı Spago'daydı. Yakın arkadaşlarıyla 27'nci yaşını kutlayan Atagül, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Muhabirlerin "Kara Sevda dizisindeki partneriniz Burak Özçivit baba oldu. Kendisini aradınız mı?" sorusuna "Allah mutlu mesut etsin. Sağlıklı, neşeli ve uzun ömürleri olsun" cevabını veren Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulamamasıyla ilgili yorumlar hakkında da konuştu ve sözleriyle meslektaşına destek verdi: "Hayat bu. Gayet normal bir şey. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok."

Neslihan Atagül, Fahriye Evcen, Kara Sevda, Nişantaşı, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü
Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi Oyuncu Can Yaman, Televizyonun Star Adamı yarışmasında rakiplerini solladı Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın "Emine Bulut'un ölümünde dincilik ve sağcılık suçlu" demesi tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 11:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e büyük destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]