Nestle'den Bebek Maması Geri Çağırma Özrü - Son Dakika
Ekonomi

Nestle'den Bebek Maması Geri Çağırma Özrü

14.01.2026 12:31
Nestle CEO'su, bebek maması ürünlerindeki toksin endişesi nedeniyle özür diledi ve geri çağırma açıkladı.

Merkezi İsviçre'de bulunan Nestle'nin Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Navratil, bebek maması geri çağırma kararı için özür diledi.

Nestle'nin yaklaşık 60 ülkede bazı bebek maması ürünlerini "gıda zehirlenmesine neden olabilecek bir toksin içerebileceği" endişesiyle geri çağırmasının ardından??????? Navratil, yayınladığı video mesajında, "Bu durumun ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilerimize neden olduğu endişe ve rahatsızlık için içtenlikle özür dilerim." ifadesini kullandı.

Bebek mamalarında tüm geri çağırmaların duyurulduğunu belirten Philipp Navratil, bugüne kadar etkilenen ürünlerle bağlantılı herhangi bir hastalık vakasının doğrulanmadığını vurguladı.

Navratil, Aralık 2025'te şirketin Hollanda'daki fabrikalarından birinde kalite sorunu tespit edildiğini ve söz konusu fabrikadan etkilenen ürünlerin satıldığı birkaç Avrupa ülkesinde önlem amaçlı geri çağırma başlatıldığını da bildirdi.

Nestle, bu ayın başında yetkililerle koordineli olarak etkilenen tüm ülkelerde "tedbir" amacıyla ürünleri geri çağırdığını açıklamıştı.

Çağırma işlemleri, bu ürünler için yasal olarak zorunlu prosedürlere uygun olarak her ülkede kademeli olarak duyuruldu.

Nestle'nin internet sitesindeki bilgilere göre, ürünler Türkiye, İngiltere, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin de dahil olduğu yaklaşık 60 ülkede geri çağrıldı.

Etkilenen ürünler arasında tanınmış Beba markasının yanı sıra Alfamino gibi özel ürünler de bulunuyor.

KitKat ve Nescafe üreticisi de olan Nestle, bebek maması ürünlerinin belirli partileri hakkında sağlık uyarıları yayımladı.

Dünya çapında satılan bu ürünlerin, bebeklere verilmesinin güvenli olmadığı belirtilen uyarılarda, ürünlerde tüketildiğinde bebeklerde kusma ve ishale neden olabilecek toksin (cereulide) bulunabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

