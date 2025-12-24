Netanyahu koalisyondaki görüş ayrılıkları nedeniyle erken seçime hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelecek yıl ekim ayında yapılması planlanan genel seçimleri erkene alma olasılığını değerlendiriyor. Ülke medyası, Netanyahu'nun bu yönde kurmaylarına talimat verdiğini aktardı.

KOALİSYONDAKİ FİKİR AYRILIKLARI NEDEN OLDU

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun erken seçim kararı, koalisyon hükümetinde yaşanan bazı çıkmazlardan kaynaklanıyor. Özellikle Ultra-Ortodoks Yahudileri ilgilendiren askerlik yasa tasarısı ve bütçe konusundaki anlaşmazlıklar, erken seçim ihtimalini gündeme taşıdı.

KAMUOYUNA "GÖREV SÜRESİ TAMAMLANACAK" MESAJI

Netanyahu, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda hükümetin görev süresini tamamlayacağını belirtmişti. Ancak içeriden gelen bilgiler, başbakanın kurmaylarına seçimleri ekimde öne çekmek için hazırlıklara başlanması talimatını verdiğini gösteriyor.

ERKEN SEÇİM TARİHİ HAZİRAN 2026

Erken seçim senaryosuna göre, genel seçimler Haziran 2026 dönemine alınabilir. Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olmasının yanı sıra, görevdeyken yargılanan ilk lider olarak tarihe geçmişti ve önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olacağını duyurmuştu.