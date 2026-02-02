Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı

02.02.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, İran'ı dayanılmaz sonuçlarla tehdit ederek ABD'nin muhtemel saldırısına dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

"BİZE SALDIRAN HERKES, DAYANILMAZ SONUÇLARLA YÜZLEŞECEK"

Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

WİTKOFF, NETANYAHU VE ZAMİR İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

ABD BASINIWİTKOFF VE ERAKÇİ OLASI BİR NÜKLEER ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELECEK

ABD basını ise Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceğini öne sürdü. Haberde "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunuldu.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
Saldırıya hazırlanan İran, ABD’ye bu görselle meydan okudu Yer verilen ayet dikkat çekici Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10’a yükseldi Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş
Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama Yaralılar var Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama! Yaralılar var

20:42
Epstein dosyalarında ’’Karanlık’’ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında ''Karanlık'' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
20:26
Fenerbahçe’ye Kocaelispor karşısında kötü haber
Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 21:18:30. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.