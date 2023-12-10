İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 Filistinli erkeği kelepçeli, gözleri bağlı ve yarı çıplak halde alıkoydu. Görüntülerde Filistinli erkeklerin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu ve askeri kamyonlara taşındığı anlar yer aldı. İsrail'in skandal hamlesini savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, "Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" diye konuştu.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden işgalci İsrail ordusunun zulmü bitmek bilmiyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.
KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Görüntülerde, gözleri bağlı olan Filistinli erkeklerin, sürünerek askeri kamyonlara taşınması dikkat çekti.
İnternete düşen görüntüler büyük tepki çekerken, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail güçleri tarafından iç çamaşırlarına kadar soyulan, gözleri bağlanan ve diz çökmeye zorlanan Filistinli tutukluları gösteren video ve görüntüleri savundu.
Sky News'e verdiği röportajda tutukluların neden soyuldukları ve gözlerinin bağlandıkları sorulduğunda Regev, İsrail kuvvetlerinin gizli silahları kontrol etmesi gerektiğini ancak sıcak hava nedeniyle bu uygulamanın "dünyanın sonu olmadığını" söyledi.
Regev, "Öncelikle şunu unutmayın, burası Ortadoğu ve burası daha sıcak, özellikle de güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" dedi.
Son Dakika › Uluslararası İlişkiler › Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak - Son Dakika