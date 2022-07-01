Netanyahu'nun iktidara dönüşü "sağcı lider veya Arap blokuyla" ittifakına bağlı - Son Dakika
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Netanyahu'nun iktidara dönüşü "sağcı lider veya Arap blokuyla" ittifakına bağlı

01.07.2022 19:38
Netanyahu'nun iktidara dönüşü "sağcı lider veya Arap blokuyla" ittifakına bağlı

İsrail'de eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden iktidara dönebilmesinin, sağcı Yamina Partisi'nin yeni lideri Ayelet Şaked veya Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas ile ittifak yapmasına bağlı olduğu belirtiliyor.

İsrail'de eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden iktidara dönebilmesinin, sağcı Yamina Partisi'nin yeni lideri Ayelet Şaked veya Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas ile ittifak yapmasına bağlı olduğu belirtiliyor.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi gelecek seçimlerin sonuçlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, Başbakanlığı yeni bırakan Naftali Bennett'in yerine sağcı Yamina Partisi'nin liderlik koltuğuna oturan Şaked'in, gelecek seçimlerde İsrail Meclisinde 4 sandalye kazanması bekleniyor.

Meclisin feshedilmesinden ve 1 Kasım'da erken seçimlerin yapılacağının duyurulmasından bir gün sonra Netanyahu koalisyonunun 59 sandalye alacağı belirtilen ankete göre, ittifaktaki Likud 34, Dini Siyonizm 10, Şas 8 ve Birleşik Tora Yahudiliği 7 sandalye kazanacak.

Anket sonuçları, mevcut hükümet koalisyonunun da seçimlerde 55 sandalye kazandığını gösteriyor.

Buna göre, Meclisteki diğer partilerin elde edeceği tahmin edilen sandalye sayıları şu şekilde:

Geçici Başbakan Yair Lapid liderliğindeki Bir Gelecek Var Partisi 22, Savunma Bakanı Benny Gantz başkanlığındaki Mavi Beyaz 9, Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli'nin İşçi Partisi 6, Adalet Bakanı Gideon Sa'ar başkanlığındaki Yeni Umut Partisi 5, Maliye Bakanı Avigdor Lieberman liderliğindeki İsrail Evimiz 5, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi 4 sandalye, Meretz Partisi ise baraj altında.

Meretz'in seçim barajının altına düşmesinin, Netanyahu'nun blokuna avantaj sağladığına dikkat çekilen anket sonuçlarında, Şaked'in Yamina Partisi'nin ittifaka katılması durumunda, Netanyahu'nun ittifakının bir sonraki Mecliste 63 sandalyeyle çoğunluğu sağlayacağına işaret edildi.

İsrail'de hükümet kurmak için Meclisteki 120 milletvekilinden en az 61'inin güvenoyunu almak gerekiyor.

Bunun için Binyamin Netanyahu, Bennett ve Lapid'in mevcut hükümeti kurarken yaptığı gibi Mansur Abbas başkanlığındaki Birleşik Arap Listesi'nden de destek talep edebilir.

Netanyahu, son günlerde defalarca Abbas'a bağlı bir hükümet kurmayacağını söylemiş ancak Abbas, İsrail resmi Yayın Kuruluşuna (KAM) Likud ile müzakere etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail 1 Kasım'da erken seçime gidiyor

İsrail milletvekilleri dün erken genel seçime gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı kabul etti.

Tasarıyla erken seçim tarihi de 1 Kasım 2022 olarak onaylandı. Bu, İsrail'de yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci genel seçim olacak.

Ülkeyi yaklaşık bir yıldır yöneten çok partili koalisyon hükümetinin ortaklarından Bennett ve Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Erken seçim kararı alınmasında, son aylarda yaşanan istifalarla birlikte kırılgan yapıdaki koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli Mecliste çoğunluğu yitirmesi etkili olmuştu.

Görevi bırakan Bennett, 29 Haziran'da da seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

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