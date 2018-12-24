Son Dakika Haberleri: Netanyahu'nun "İran'ın Suriye'deki Varlığına Karşı Duracağız" Açıklaması

Netanyahu'nun "İran'ın Suriye'deki Varlığına Karşı Duracağız" Açıklaması

26 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Suriye'den çıkma kararını açıkladıktan sonra İsraillilerin endişelerini giderme gayreti içine girdiği belirtildi.

Netanyahu'nun
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Suriye'den çıkma kararını açıkladıktan sonra İsraillilerin endişelerini giderme gayreti içine girdiği belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesine göre haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in, İran'ın Suriye'deki varlığına karşı koymayı sürdüreceğini söyledi. İran'ın Suriye'deki askeri varlığını kökleştirmesi çabasına karşı çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Netanyahu, gereksinim duyulursa Suriye'deki faaliyetleri genişleteceklerini vurguladı.

Gazetede, "Netanyahu'nun söz konusu açıklaması, "ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesi kararından ortaya çıkan İsraillilerin endişelerini giderme çabası" şeklinde yorumlandı.

Habere göre Netanyahu, "ABD'nin Suriye'deki 2 bin kişilik askerini çekme kararı bizim sabit siyasetimizi değiştirmeyecektir." ifadesini kullanarak, sahada, istihbarat ve daha birçok güvenlik alanlarında ABD ile en mükemmel bir şekilde iş birliğine devam ettiklerini hatırlattı.

Öte yandan "İsrail 10" televizyon kanalına göre Netanyahu, gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suriye'den çekilme kararını görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:42 Kaynak: AA

İran, İsrail, Benjamin Netanyahu, Suriye, Güncel
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