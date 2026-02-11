Netanyahu'nun Sınır Dışı Kararı Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
Netanyahu'nun Sınır Dışı Kararı Uluslararası Hukuka Aykırı

11.02.2026 14:23
Adalah, Netanyahu'nun iki Filistinlinin vatandaşlığını iptal etmesini uluslararası hukuka aykırı buldu.

İsrailli hak örgütü Adalah, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yahudilere saldırı düzenlediği iddia edilen 2 İsrail vatandaşı Filistinliyi vatandaşlıktan çıkarma ve sınır dışı etme kararı almasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Adalah'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun imzaladığı kararla 2023 yılında yürürlüğe giren İsrail vatandaşı Filistinlilerin vatandaşlıktan atılması ve sınır dışı edilmesini amaçlayan yasanın ilk kez uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun gelecekte benzer kararlar çıkarılacağını vurgulamasının Filistinli vatandaşları hedef alan söz konusu yasanın uygulamasının genişletileceğine işaret ettiği belirtildi.

Vatandaşlıktan atılma ve sınır dışı edilme kararı alınan İsrail vatandaşı Filistinliler "güvenlik suçu" işledikleri nedeniyle uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştı. Filistinlilerden birinin 23 yıl hapis yattığı ve 2024'te serbest bırakıldığı, diğerinin ise 2016 yılında 18 yıl mahkum edildiği hatırlatıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınır dışı edilecek Filistinlilerin Mahmud Ahmed ve Muhammed Halasi olduğu aktarıldı.

Başbakan Netanyahu, İsrailli sivillere karşı bıçaklı ve silahlı saldırılar düzenlediği ve eylemlerinin Filistin Yönetimi tarafından ödüllendirildiğini iddia ederek 2 İsrail vatandaşı Filistinlinin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesine ilişkin kararı imzaladığını duyurmuştu.

Netanyahu, "Vatandaşlık İptali ve Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Yasası"nı hazırladığı için Likud Partisi'nden Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz'a teşekkür etmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Sınır Dışı Kararı Uluslararası Hukuka Aykırı

SON DAKİKA: Netanyahu'nun Sınır Dışı Kararı Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
