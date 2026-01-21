Netanyahu, Trump'ın Barış Kurulu Üyeliğini Kabul Etti

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu üyesi olması yönündeki davetini kabul etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve liderlerden oluşacak Barış Kurulu'nun bir üyesi olacağını açıkladı" ifadelerine yer verildi.