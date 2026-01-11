Netanyahu ve Japon Bakan Görüştü - Son Dakika
Netanyahu ve Japon Bakan Görüştü

11.01.2026 22:36
İsrail ve Japonya heyetleri, işbirliği ve bölgesel zorluklar üzerine görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'teki görüşmeye Netanyahu başkanlığındaki İsrail ve Motegi başkanlığındaki Japonya heyetleri katıldı. İsrail tarafı ziyaretten dolayı Japon heyetine teşekkür etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve bölgedeki zorlukların aşılması konularının ele alındığı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Japon mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Japon mevkidaşı Motegi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Saar, İsrail ve Japonya'nın işbirliğini ve stratejil bağlarını derinleştirmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına bağlı olduğunu iddia eden Saar, bunun için Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması gerektiğini ileri sürdü.

Saar, Tel Aviv yönetiminin Abraham Anlaşmalarını genişletmeyi hedeflediğini kaydetti.

Motegi'nin yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geleceği bildirildi.

Kaynak: AA

