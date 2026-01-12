Netanyahu'ya Suçlamaların Kaldırılması Tasarısı - Son Dakika
Güncel

Netanyahu'ya Suçlamaların Kaldırılması Tasarısı

12.01.2026 16:28
İsrail'de sağcı koalisyon, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki suçlamaları düşüren yasa tasarısını sunacak.

İsrail'de iktidarda bulunan sağcı koalisyon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davalarının tamamında kendisine yöneltilen "dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmanın" suç olmaktan çıkartılması için harekete geçti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı koalisyon, hazırlanan tartışmalı yasa tasarısının Meclise sunulacağını duyurdu.

Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davalarının tamamında kendisine yöneltilen "dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarının kaldırılması hakkındaki tartışmalı tasarının önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu Yasama Komitesi'nde ele alınması bekleniyor.

Yasa tasarısı, "dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarının seçilmiş siyasilerin "etik açıdan sorgulanabilir ancak suç teşkil etmeyen davranışları nedeniyle hedef alınmasına olanak tanıdığını" öne sürüyor.

Meclise tasarıyı sunanlar arasında Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi milletvekili Ofir Katz, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Simcha Rothman ve Yeni Umut Partisi milletvekili Mişel Buskila bulunuyor.

Tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, tasarının "hızlı bir yasama süreci" ile yürürlüğe konması gerektiğini savunarak uygulamada yargı ve kolluk kuvvetlerinin yetki aşımı yaptığını ileri sürüyor.

Koalisyon milletvekilleri, yeni tasarıyla 1977'den beri yürürlükte olan "dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" yerine "birinci derece çıkar çatışması ve kamu bilgileriyle ticaret" gibi daha net suç tanımlarını getirmeyi ve disiplin ile etik denetimin güçlendirilmesini hedeflediklerini iddia ediyor.

İsrail kamuoyunda ise yasa tasarısının Netanyahu'ya yöneltilen suçlamaların yasal çerçevesini zayıflatma girişimi olduğu eleştirileri yapılıyor.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid de ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir reform değil, İsrail'i başarısız ve geri kalmış bir üçüncü dünya ülkesine dönüştürecek, tam anlamıyla bir darbedir. İktidardaki koalisyon, demokratik ve ilerici İsrail'e savaş açtı, biz de onu savunmak için seferber olacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için kasımda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen, aralıkta, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

Netanyahu'nun "rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı davalar için af talep etmesi İsrail siyasetini ikiye bölmüş, iktidar kanadı af talebinin onaylanması çağrısı yaparken muhalefet, affın ancak Netanyahu'nun suçlarını kabul ederek siyasetten çekildiğini açıklamasıyla mümkün olması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
