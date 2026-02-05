Netcad Yazılım Borsa'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
Netcad Yazılım Borsa'da İşlem Görmeye Başladı

05.02.2026 14:16
Netcad Yazılım AŞ, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul'da NETCD koduyla işlem görmeye başladı.

Halka arz sürecini tamamlayan Netcad Yazılım AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "NETCD" koduyla işlem görmeye başladı.

Netcad Yazılım AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Netcad Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Nak, Netcad Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sarper Ak, Netcad Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kızıl, Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan ve İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, burada yaptığı konuşmada, teknoloji şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak ve kurumsallaşarak büyümesini değerli bulduklarını söyledi.

Ergun, uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Netcad Yazılım'ın yerli teknoloji üretimi ve mühendislik yeteneğinin önemli bir temsilcisi olduğuna işaret etti.

Netcad Yazılım'ın borsada işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştireceğini ve yurt dışı pazarlarda büyümesine devam edeceğini kaydeden Ergun, "Ben bu nedenle bu önemli karardan dolayı şirketimizin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Halka arzdan elde edilen kaynağın büyük bölümü AR-GE'ye ayrılacak

Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan da şirket olarak ilkleri başardıklarını vurgulayarak, AR-GE yatırımları sonrası ürettikleri onlarca ürünün, yerel yönetimler, kamu ve özel sektörde 130 binin üzerinde aktif lisans ile binlerce projeye ulaştığını aktardı.

Halka arzdan elde edecekleri kaynağın büyük bir bölümünü AR-GE'ye ayırdıklarını vurgulayan Şanan, bu vesileyle yapay zeka başta olmak üzere dijital ikiz, üç boyutlu teknolojiler, bulut tabanlı çözümler ve mobil uygulamaları kullanıcılarla buluşturacaklarını ifade etti.

Yatırımcılardan görmüş oldukları yoğun ilginin şirkete ve vizyonlarına olan güvenin bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Şanan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu vesileyle Sermaye Piyasısı Kurulu ve Borsa İstanbul'un değerli yöneticilerine konsorsiyum liderimiz İnfo Yatırıma bize güvenen tüm yatırımcılarımıza, iletişim süreçlerimizi yöneten firmalara danışmanlarımıza yönetim kurulumuza, Netcad'in her bir üyesiyle teşekkürlerimi sunuyorum. Halka arzımızın, şirketimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı bir talep toplaması süreci geçirdik"

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise sermaye piyasalarındaki 35 yıllık deneyimlerinin verdiği güvenle halka arza aracılık faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Halka arzların katkısıyla sermaye piyasalarının büyümesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Akgül, "Şirketlerin büyümesi, yatırım yapması ve özellikle küresel ölçekle rekabetçi olabilmesi için gerekli sermaye erişimi açısından halka arzlar büyük önem taşıyor." dedi.

Akgül, halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesini ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada gerçekleştiğimiz gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Netcad, 130 bin üzerinde kullanıcısıyla mekansal verinin dijitalleşmesine öncülük eden ilk yerli yazılım firması olarak sektörüne önemli katkılar sunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecinde başarılı bir talep toplaması süreci geçirdik. İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşen Netcad halka arzına yaklaşık 1 milyon yatırımcı katılım sağladı. Filtrelenmiş toplam talep halka arz büyüklüğünün 5,6 katı olarak gerçekleşti. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve öz kaynaklarını daha da güçlendirerek planladığı yatırımlarla yoluna devam edecek olan Netcad ailesine ve değerli ekibine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Teknoloji, Halka Arz, Yazılım, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

