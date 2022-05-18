Netflix, abone kaybının acısını çalışanlarından çıkarıyor! - Son Dakika
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Netflix, abone kaybının acısını çalışanlarından çıkarıyor!

18.05.2022 12:35
Netflix, abone kaybının acısını çalışanlarından çıkarıyor!

Video akış devi Netflix, son zamanlarda yaşadığı hızlı abone kaybından sonra çalışanlarını işten çıkarmaya başladı!

Netflix, Nisan ayında yaptığı açıklamayla on yıldan uzun bir süredir ilk kez abone kaybettiğini açıkladı. Firmanın yaptığı açıklamaya göre platform, Nisan ayında 200.000 bin toplamda 2 milyona yakın abone kaybetti. Netflix aboneleri, özellikle aynı hane dışında şifre paylaşan kullanıcılarına yaptırım uygulayacağının açıklanmasından ve yapılan zamlardan sonra platformdan ayrıldı. Netflix, bu kadar abone kaybını, çalışanlarına bağlayarak yaklaşık 150 elemanını işten çıkarmaya gitti.

Firma, işten çıkarma nedenini, gelir artışını yavaşlatmak olarak açıkladı!

Netflix, yaptığı açıklamada çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan yaklaşık 150 elemanını işten çıkardığını açıkladı. Firma, işten çıkarma nedenini ise gelir artışını yavaşlatmak olarak açıkladı.

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Bir Netflix sözcüsü, işten çıkarma konusuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

"Çoğunlukla ABD merkezli çalışanları etkileyen işten çıkarmalar, yavaşlayan gelir artışından kaynaklanıyor. Bu değişiklikler öncelikle bireysel performanstan ziyade iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor. Bu da onları özellikle zorlaştırıyor."

Netflix, abone kaybının acısını çalışanlarından çıkarıyor!

Firmanın toplamda 11.000 tane çalışanı bulunuyor. Bu işten çıkarmalarda ise yönetici kademeleri dahil olmak üzere birçok farklı departman payını aldı. Ek olarak şirket, geçtiğimiz Nisan ayında 25 çalışanını daha işten çıkarmıştı. Netflix ayrıca yaptığı açıklamada ilerleyen zamanlarda daha fazla abone kaybedeceğini de açıkladı. Fakat bu abone kaybının tekrar bir işten çıkarmayla sonuçlanması hakkında bir şey paylaşmadı.

Netflix yöneticileri, hissedarlar için hazırladığı bir raporda gelir artışındaki rüzgarı suçladı ve pandemi döneminde platformun yoğun kullanılmasının yakın zamana kadar resmi gizlediğini belirtti. Netflix, yavaşlayan büyüme sorununa çözüm olarak şifre paylaşımını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Platform, toplamda 220 milyon küresel abonesine ek olarak 100 milyon kişinin de ortak şifreyle hizmet aldığını belirtiyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix'in son zamanlarda izlediği politika doğru mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Amerika Birleşik Devletleri, Netflix, Nisan, Güncel, Son Dakika

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