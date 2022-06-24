Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu

24.06.2022 19:53
Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu

Netflix işten çıkarma turunun ikinci aşamasına geçti. Abone kaybının faturası 300 çalışandan çıkarıldı. İşte detaylar.

Bu yıl ilk defa abone kaybı yaşadığını duyuran Netflix, yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya devam ediyor. Şirketten gelen yeni rapora göre, abone kaybının yaşanmasından bu yana ikinci bir işten çıkarma turu yürütüldü ve 300 kişi Netflix'ten kovuldu.

Netflix, abone kaybının faturasını 300 çalışanına kesti

Dünyanın en büyük yayın platformunda işten çıkarma turunun ikinci aşaması başladı. Daha önce yüzlerce çalışanı ile yollarını ayıran Netflix, son rapor kapsamında 300 çalışanın kovulduğu belirtti. Çeşitli departmanlardan çıkarılan çalışanların, şirketin yüzde 4'ünü oluşturduğu ifade etti.

La Casa de Papel: Kore, Netflix'te yayınlandı!

Geçtiğimiz ay başlatılan işten çıkarma turu ile toplamda 450 çalışan ile yollar ayrıldı. Çalışanlarına gönderdiği mektupta teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Netflix, abone kaybı sonrasında yeni işten çıkarma yapmanın doğru olacağını belirtti.

Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu

Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 binden fazla abone kaybettiğini ve bu rakamın yıl içerisinde 2 milyona ulaşmasını beklediğini söyledi. Şirket, bu kayıpların Amazon Prime, Disney+ ve HBO Max gibi diğer platformların büyümesinden kaynaklandığına inanıyor.

Yayın devi, son işten çıkarma turundan çalışanlarına gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Netflix olarak işe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu çıkarmaları, daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık. Netflix için yaptıkları her şey için çok müteşekkiriz ve bu zorlu geçişte onları desteklemek için çok çalışıyoruz.

Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu

Abone kaybını önlemek isteyen Netflix, platformda ilk kez reklamlı seçeneği test etmeye başladı. Netflix CEO'su Ted Sarandos ve yönetimi, reklam içeren düşük maliyetli aboneliğin bu krizin çözülmesine yardımcı olacağına inanıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce abone kaybının sonuçlarının çalışanlara kesilmesi doğru mu? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 02:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement