Netflix'te kıyım başladı: Yüzlerce çalışan kovuldu

Bu yıl ilk defa abone kaybı yaşadığını duyuran Netflix, yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya devam ediyor. Şirketten gelen yeni rapora göre, abone kaybının yaşanmasından bu yana ikinci bir işten çıkarma turu yürütüldü ve 300 kişi Netflix'ten kovuldu.

Netflix, abone kaybının faturasını 300 çalışanına kesti

Dünyanın en büyük yayın platformunda işten çıkarma turunun ikinci aşaması başladı. Daha önce yüzlerce çalışanı ile yollarını ayıran Netflix, son rapor kapsamında 300 çalışanın kovulduğu belirtti. Çeşitli departmanlardan çıkarılan çalışanların, şirketin yüzde 4'ünü oluşturduğu ifade etti.

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Geçtiğimiz ay başlatılan işten çıkarma turu ile toplamda 450 çalışan ile yollar ayrıldı. Çalışanlarına gönderdiği mektupta teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Netflix, abone kaybı sonrasında yeni işten çıkarma yapmanın doğru olacağını belirtti.

Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 binden fazla abone kaybettiğini ve bu rakamın yıl içerisinde 2 milyona ulaşmasını beklediğini söyledi. Şirket, bu kayıpların Amazon Prime, Disney+ ve HBO Max gibi diğer platformların büyümesinden kaynaklandığına inanıyor.

Yayın devi, son işten çıkarma turundan çalışanlarına gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Netflix olarak işe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu çıkarmaları, daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık. Netflix için yaptıkları her şey için çok müteşekkiriz ve bu zorlu geçişte onları desteklemek için çok çalışıyoruz.

Abone kaybını önlemek isteyen Netflix, platformda ilk kez reklamlı seçeneği test etmeye başladı. Netflix CEO'su Ted Sarandos ve yönetimi, reklam içeren düşük maliyetli aboneliğin bu krizin çözülmesine yardımcı olacağına inanıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce abone kaybının sonuçlarının çalışanlara kesilmesi doğru mu? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!