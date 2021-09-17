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NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu - Son Dakika

NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu

17.09.2021 15:44

NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu

KONYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Törende, mezun olan öğrenciler hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini yazdıkları mesaj kapsüllerini, 2046 yılında açılmak üzere geleceğe mesaj kapsülü sütununa yerleştirdi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet töreninde tüm mezunlarla birlikte olmayı arzu ettiklerini ancak salgın dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini söyleyen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Bugün, meşakkat ve emeklerle yoğrulmuş uzun bir sürecin nihayete erdiği, sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı bir gün. Aynı zamanda üniversitemizde geleceğe kök salacak önemli bir geleneği de başlattığımız özel bir gün. Mezunlarımızla kucaklaşmanın simgesi olan Geleceğe Mesaj Kapsüllerimizi, 25 yıl sonra açılmak üzere bugün geleceğe göndereceğiz. Aramızdaki bağı güçlendirmeyi, geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir kurum kültürü oluşturmayı amaçladığımız bu etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Türlü zahmetlerle yetiştirdikleri çocuklarının mezuniyetine şahitlik eden aileleri tebrik eden Rektör Zorlu, öğretim üyelerine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Mükemmeli yakalamak için canla başla çalışıyoruz"

Yeni kurulan bir üniversite olmalarına rağmen mükemmeli yakalamak için çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Zorlu, "Ülkemizin çiçeği burnunda eğitim kurumlarından biri olmamıza rağmen, katılımcı, farklılıklara saygılı ve sosyal açıklık değerlerini benimsemiş, dinamik, etkili, yenilikçi ve sıra dışı olmaya odaklanmış, yenice kurulanların yanında, köklü fakültelere de sahip, gelenekleri olan bir üniversiteyiz. Bilimde ve eğitimde en mükemmeli yakalamak için canla başla çalışıyor, diplomamızın sizlere meslek hayatınızda önemli bir avantaj oluşturması için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Mezunlarımıza hayatlarında rehber olmasını arzu ettiğimiz bir anahtar takdim ediyoruz"

Her alanda aranan, parmakla gösterilen, gıpta edilen mezunlarla onur duymanın peşinde olduklarının altını çizerek öğrencilere seslenen Cem Zorlu, "O yüzden, sevgili arkadaşlarım, bugün size bir anahtar takdim ediyoruz. Bu anahtarın yaşamınız boyunca size reçete ve rehber olmasını arzu ediyoruz. Bu gördüğünüz anahtar, geleceğe mesaj kapsüllerimizin anahtarıdır. Her biriniz hayallerinizi, beklentilerinizi, hedeflerinizi yazarak kapsüllere koydunuz. Ben de koydum. Birazdan törenin ardından bu kapsülleri sütuna yerleştirip kilitleyeceğiz ve Allah ömür verirse 2046 yılında açacağız. Sizlere de temsili olarak bu anahtarı veriyoruz ki bugünü hatırlayın, anılarınızı, hedeflerinizi ve hayallerinizi hep canlı tutun. O nedenle bu anahtar, Necmettin Erbakan Üniversitesi kurumsal değerlerinin bir nişanesi, size yol gösterecek, aramızdaki rabıtayı güçlendirecek, geleceğe araladığınız kapının anahtarı olsun istiyoruz. Önemsediğimiz değerler, sizlerde yeşersin, yeraltı nehirleri gibi bilincinizin toprağını besleyen ırmaklar olsun. İstiyoruz ki; kendisine ve karşısındakine saygısı gelişmiş, erdemli, ahlaklı bireyler olun. Memleketimiz ve insanlık için her zaman iyi ve haklının yanında yer alın. Bu anahtar, size hep bunları hatırlatsın" ifadelerini kullandı.

"Necmettin Erbakan Üniversitesi, mezunlarıyla kimliğini daha da güçlendirecek"

Öğrencilere kendilerine inanmalarını öğütleyen Zorlu, "Size yürüyün demiyorum. Koşun da demiyorum. Uçun. Çünkü kuş, uçtukça özgürleşir. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi: Sıra dışı olun. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde mısralarında olduğu gibi. Neye arzu duyduğunuzu, yaptıklarınızla gösterirsiniz. Bir işi yapmış olmak için asla yapmayın. 'Mış' gibi değil, 'mis' gibi yapın. Necmettin Erbakan Üniversitesi mezununa da bu yakışır. Bir üniversitenin kişiliğinin en önemli bileşenlerinden biri onun mezunlarıdır. Necmettin Erbakan Üniversitesi bundan böyle, sizlerin hayattaki başarısı, sağlam duruşu ve çalışma geleneği ile kimliğini daha da güçlendirecek. Bu nedenle, sandığınızdan çok daha fazla, çok daha önemli bir biçimde, üniversitenizi hayatınız boyunca omzunuzda ve göğsünüzde taşıyacağınızı unutmayın. Sizlerin, Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunu olarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden, hayatınız boyunca karakterli ve erdemli bir duruş sergileyeceğinizden şüphe duymuyoruz. Bizim için kazanılacak en büyük sınav, sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Yolunuz, bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından fakülte ve bölüm birincisi öğrencilere belge ve hediyeleri takdim edildi. Geleceğe mesaj kapsüllerinin 2021 sütununa yerleştirilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından keplerin havaya fırlatılmasıyla tören sona erdi.

NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu
NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu
NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu
NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu

Mezuniyet Töreni, Ahmet Keleşoğlu, Cem Zorlu, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NEÜ'de 'Geleceğe Mesaj'lı mezuniyet coşkusu - Son Dakika


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