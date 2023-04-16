Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

16.04.2023 10:13

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan TIR'ın dorsesinde yangın çıktı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Tırın dorsesinin yanma anları ise 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan Eser Andaç idaresindeki 68 EK 122 plakalı tırın iddiaya göre lastiğinden yangın çıktı. Yangın tırın dorsesinde sıçradı. Yangını fark eden tır sürücüsü Eser Andaç, aracı yol kenarına çekerek, dorseden ayırdı. Olay yerine Gelibolu ve Kavakköy Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile jandarma ve otoyol trafik görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan dorsede nevresim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tırın dorsesinin yanma anları ise 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika
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