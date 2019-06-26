Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi atık su arıtma tesisinde bakım çalışması başlatıldı
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Nevşehir Belediyesi atık su arıtma tesisinde bakım çalışması başlatıldı

1 saat önce

Nevşehir'de çevre kirliliği ile daha etkin mücadele edilmesi kapsamında hizmete kazandırılan Nevşehir Belediyesi Atık Su Arıtma tesisinde havalandırma ve son çökertme havuzlarında bakım çalışması başlatıldı.

Nevşehir Belediyesi atık su arıtma tesisinde bakım çalışması başlatıldı, System.String[]
Nevşehir'de çevre kirliliği ile daha etkin mücadele edilmesi kapsamında hizmete kazandırılan Nevşehir Belediyesi Atık Su Arıtma tesisinde havalandırma ve son çökertme havuzlarında bakım çalışması başlatıldı.

Nevşehir kent merkezinin yanı sıra Göre, Uçhisar ve Nar beldeleri ile merkez ilçeye bağlı Çardak ve Güvercinlik köylerinin de atık sularının arıtıldığı Nevşehir Belediyesi atık su arıtma tesisi içerisinde bakım çalışmaları başlatıldı. Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün teknik ekibince gerçekleştirilen çalışmalarda havalandırma ve son çökertme havuzlarında mikser ve difüzör değişimleri gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde İnce ve Kaba Izgaralar, Giriş Pompa İstasyonu, Kum ve Yağ Tutucu, Havalandırma Havuzu, Parshall Savağı, Çökeltme tankları, Klor Binası, İdare Binası, Otopark, Çamur susuzlaştırma ünitesi, Blower Binası, Trafo Binası ve Çamur Depolama gibi üniteler yer alıyor. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Nar, Uçhisar, Nevşehir, Güncel
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