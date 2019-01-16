Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Karla Mücadelesini Sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadelesini Sürdürüyor

1 saat önce

Nevşehir'de dün gece başlayan ve halen de yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekiplerinin şehir merkezinde başlattığı karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadelesini Sürdürüyor, System.String[]
Nevşehir'de dün gece başlayan ve halen de yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekiplerinin şehir merkezinde başlattığı karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Valiliği tarafından ilk, orta, lise ve dengi okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildiği Nevşehir'de, Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dün geceden beri aralıksız yağan kar yağışı ile birlikte şehir merkezindeki ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve mahallelerde trafik akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yolların kardan temizlenmesi çalışmalarına devam ediliyor.

Son yılların en çetin kış şartlarının hakim olduğu Nevşehir'de,yağan kar ile birlikte yollarda buzlanmanın önüne geçebilmek için bir yanda kar küreme araçlarıyla kar temizliği yapan ekipler, bir yandan da tuzlama yapıyor.

Nevşehir Belediyesi'nin tüm iş makinaları şehir merkezinin ana arterleri başta olmak üzere trafik akışının sağlandığı yollarda karla mücadele çalışmalarına katılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

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