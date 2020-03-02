Nevşehir Belediyesi, konser, tiyatro ve film gösterimini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi, konser, tiyatro ve film gösterimini iptal etti - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi, konser, tiyatro ve film gösterimini iptal etti

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi, bu hafta sonu düzenleyeceği konser, tiyatro ve film gösterimi etkinliklerini İdlib'de meydana gelen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal etti.

Nevşehir Belediyesi, konser, tiyatro ve film gösterimini iptal etti, System.String[]

Nevşehir Belediyesi, bu hafta sonu düzenleyeceği konser, tiyatro ve film gösterimi etkinliklerini İdlib'de meydana gelen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal etti.


Konuyla ilgili Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan 'Yudum' ve 8 Mart'taki 'Safiye Soyman- Faik Öztürk' konserleri ile 7 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Kelebekler Özgürdür' adlı tiyatro oyunu ve 8 Mart Pazar günü yapılacak Çocuk Filmleri Kuşağı Film Gösterimi'nin iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:04 Kaynak: İHA
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