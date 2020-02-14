Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini yaptı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini yaptı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler arasında tarihinin en büyük ihalesini bugün gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini yaptı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler arasında tarihinin en büyük ihalesini bugün gerçekleştirdi.


Nevşehir Belediyesi tarafından tarihinin en büyük ihalesi olan alt yapı ve sıcak asfalt ihalesi Belediye Meclis salonunda yapıldı. E-ihale üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katılırken ihale sonucu ihaleye katılan firmaların evraklarının incelenmesi sonrasında açıklanacak.


Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer yaptığı açıklamada, "Öncelikle ihalemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Nevşehir Belediyesi'nin en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Bu kapsamda ihalemizi 12 firma ihale dosyamızı indirmiş. E-ihale yönetimiyle ihalemizi yaptık. 2020 yılı itibarıyla ihaleleri e-ihale sistemi ile gerçekleştiriyoruz. Saat 11.00 itibarıyla ihaleye giren firmaları basın mensuplarıyla beraber gördük. 3 firma ihaleye katılım sağladı. İhalemize MVC inşaat 24 milyon 936 bin 716 lira teklifle ihaleye katıldı. Acerler Grup 25 milyon 476 bin 94 lira ile ihaleye katıldı. ACR grup ise 24 milyon 632 bin 34 lira ile teklifini yaptı. Bu aşamadan sonra teklifleri aldık. İhale dokümanlarını inceleyip neticelendireceğiz. 2020 yılı itibarıyla alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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