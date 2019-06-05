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Nevşehir Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi

14 dakika önce

Nevşehir Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Nevşehir Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi, System.String[]
Nevşehir Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Arı, makamında önce vatandaşlarla daha sonra da belediye personeli ile bayramlaştı.
Bayramlaşmak için belediyeye gelen vatandaşları karşılayan Arı, misafirleri ile tek tek ilgilenerek bayramlarını tebrik etti, aileleriyle birlikte gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.
Başkan Arı, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, şehrin bir ve beraber olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir sorunun olmayacağını vurguladı.
Nevşehir'i marka şehir yapmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Arı, şunları kaydetti:
"Bazı günler 24 saat bize yetmiyor. Uykusuz geçirdiğimiz günler var. Çünkü bizim üzerimizde bir sorumluluk var. Biz bu şehrin her bir ferdine sevdalıyız. İnşallah onların bize vermiş olduğu belediye başkanlığı gibi onurlu bir görevi herkesle kucaklaşarak, aynı sevgi, şevk, tevazu, gayret ve samimiyetle sürdüreceğiz. Bu şehrin güzelleştiğine hep birlikte şahitlik ediyorsunuz, etmeye devam edeceksiniz. Biz sadece gönül köprüleri kurmayacağız. Bu şehri yeniden imar ve inşa edeceğiz."
Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:48 Kaynak: AA
AK Parti, Nevşehir, Güncel
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